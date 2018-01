Il y avait de quoi se poser des questions. Avec un retour à l’entraînement mercredi dernier, après la trêve hivernale, le Paris Saint-Germain ne se mettait-il pas en danger pour le déplacement à Rennes en Coupe de France ? Le résultat a apporté une réponse cinglante. Avec un 6-1 infligé aux Bretons sur leur pelouse, les hommes d’Unai Emery ont impressionné, aussi bien sur la vitesse des enchaînements offensifs que sur les replis défensifs. Aucune ombre au tableau donc sur le terrain, mais deux cas qui ont pollué la reprise. Ceux d’Edinson Cavani et Javier Pastore, qui ont séché la reprise.

Le premier nommé a fait son retour mais ne pouvait pas incorporer le groupe, puisqu’il a été invité à s’entraîner en marge du groupe. Le second n’est toujours pas rentré. Après la rencontre face au Stade Rennais, le capitaine Thiago Silva a assuré que ces deux entorses au règlement n’était pas considéré comme problématique pour les joueurs. « Non ça ne touche pas, parce qu’on pense toujours à l’équipe, comment jouer. Je crois que la démonstration aujourd’hui, c’était magnifique. Mais avec cette chose pour Cavani et Pastore, je crois que le club va faire ce qu’il faut », a-t-il lancé, avant de poursuivre. « Tous les joueurs qui sont ici sont important pour le club. Nous sommes toujours ensemble. Pour gagner des choses importantes, il faut rester comme ça. Il faut travailler et continuer ce qu’on a fait. »

Cependant, malgré l’éclatante prestation du trio offensif aligné par Emery dimanche soir (Neymar-Mbappé-Di Maria), Thiago Silva a hâte de retrouver le buteur uruguayen lors des prochaines rencontres. « Oui bien sûr, c’est un joueur important pour nous. Il fait toujours la différence sur le terrain. Je crois qu’il faut respecter la situation. Je ne connais pas le problème exacte. Nous sommes toujours avec lui, et avec Pastore aussi », a-t-il conclu. Le retard des deux Sud-Américains n’a donc visiblement pas entaché la solidarité que le capitaine parisien se doit de maintenir pour espérer aller le plus loin possible en Ligue des Champions.