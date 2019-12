12 octobre dernier, lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT, Alain Roche a la main lourde pour Le Mans FC, dernier club de Ligue 2 encore en course après avoir éliminé Lorient, Orléans et surtout l’OGC Nice. L’ancien défenseur français tire en effet le gros lot pour la formation mancelle avec le Paris Saint-Germain, champion de France en titre et vainqueur de la compétition à huit reprises dans son histoire ! De leur coté, les joueurs du Mans sont plutôt contents du tirage, comme nous l’avait expliqué le capitaine Pierre Lemonnier dans une interview.

« Dans un premier temps, on en a parlé rapidement avant d’étouffer un peu le truc pour ne pas y penser et se laisser déconcentrer. Mais notre sentiment, on peut dire que c’était un grand plaisir de pouvoir se frotter à ce type de joueurs, d’équipes. Malgré le fait qu’on veuille étouffer un petit peu le match pour se concentrer sur le championnat, ça reste un match qu’on a hâte de jouer. Maintenant, il va falloir jouer décontracté. On sait très bien qui est le favori et je pense que ça peut nous permettre, comme face à Nice, de jouer notre plus beau jeu en étant sans pression », nous avait lâché le défenseur français. Mais après la joie, le club de Ligue 2 a dû travailler, et pas forcément comme d’habitude. En effet, accueillir le PSG n’est pas une chose facile.

Reprendre confiance avec des résultats

Le plus important reste l’aspect sportif. Pour défier le club de la capitale en pleine confiance, les hommes de Richard Dezire devaient retrouver des couleurs. Et après une qualification suite à leur victoire en Coupe de France contre Les Herbiers (2-1 après prolongation), les Manceaux ont gagné le match de la peur face à l’US Orléans vendredi, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 2 (3-2). Des résultats positifs très importants, comme nous l’a expliqué le président du Mans, Thierry Gomez : « c’était important parce qu’on le sait bien... J’en ai d’ailleurs discuté avec le président d’Orléans qui était là vendredi soir et qui avait joué l’an dernier le PSG en Coupe de la Ligue également. Et il m’a dit que les trois matches avant le PSG, ils les avaient perdus. »

« C’est pour ça que c’est un beau cadeau pour notre public, pour les supporters, pour nos partenaires, pour les collectivités qui ont investi dans ce stade... De pouvoir accueillir le PSG, c’est un très beau cadeau. Et nous ensuite, en tant qu’acteurs et gestionnaires du club, il ne faut pas oublier où sont les priorités. Il y a la passion, mais il doit aussi y avoir la raison. On savait qu’il fallait qu’on reste bien les pieds sur terre et qu’on reste concentrés », a poursuivi l’homme fort du club manceau. Les voyants semblent donc au vert sur le plan sportif pour aborder cette rencontre. Et en coulisses, les membres du club ont aussi dû cravacher, notamment concernant la billetterie.

Une billetterie prise d’assaut !

Des milliers de demandes pour la rencontre, environ 25 000 heureux et beaucoup de déçus. La billetterie a été au coeur des débats ces dernières semaines pour ce match entre Le Mans et le PSG. À tel point que le club sarthois a dû publier un communiqué quelques semaines après l’ouverture de celle-ci pour s’expliquer : « un MMArena d’une capacité de 24 877 sièges. Plus de 70 000 demandes, du Mans à La Réunion ! Notre 8e de finale de Coupe de la Ligue BKT contre le PSG, le mercredi 18 décembre à 21h05, déchaîne les passions ! Nous savions évidemment que le stade serait complet, mais une telle ferveur et un tel engouement n’avaient encore jamais été vus au Mans ! (...) En détails, et en toute transparence, voici la répartition des places. Elle est conforme à notre stratégie adoptée dès le départ… »

Un engouement sur lequel est revenu le président du Mans lors de notre entretien. « On a déjà connu de très belles affiches et de beaux engouements sur le MMArena avec nos matches contre Laval, Le Gazélec... Mais très sincèrement, de mémoire de ceux qui vivent et sont au club depuis plus longtemps que moi, on n’avait jamais vécu une telle passion, une telle demande sur un match parce qu’on aurait pu remplir trois ou quatre fois le stade. Aujourd’hui encore, on reçoit des demandes et il y a une demande à la fois très importante du grand public, des clubs sarthois, mais aussi de toutes les entreprises locales. Donc ç’a été un moment important avec un gros engouement qui a montré toute l’importance du club dans la cité sarthoise et tout le rôle qu’on a à jouer dans notre ville et notre département. »

Une stratégie très précise

Mais, quelques heures après le tirage au sort, Thierry Gomez et son équipe ont rapidement mis un plan en place afin de gérer au mieux ce surplus de demandes : « dès le départ, on a défini une stratégie et on l’a expliqué notamment à travers un communiqué. (...) La stratégie était celle-là. Un, privilégier d’abord nos partenaires et abonnés fidèles. Ensuite, de compléter notre stratégie qui était de dire que le plus important aujourd’hui, c’est le championnat, donc on a proposé des offres duo avec les deux matches qui précédaient le PSG, c’est-à-dire Châteauroux et Orléans. On a vendu 3000 packs de chaque. Et puis après, on n’a pas oublié ceux qui ne viennent pas aujourd’hui et dont on peut penser qu’ils viennent pour l’affiche afin de voir d’abord le PSG, mais on est aussi dans une phase de conquête et reconquête quand on ouvre l’histoire de ce club. »

Un tarif spécial a aussi été mis en place, et ce même si c’est le Paris Saint-Germain qui va se présenter au MMArena cette semaine. « C’était important aussi de permettre à ceux qui voulaient revenir découvrir le MMArena avec Le Mans FC de venir à ce match, donc on leur a laissé aussi un quota de places, mais c’est vrai que celui-ci est parti très très rapidement. Voilà un peu la stratégie : récompenser nos fidèles, nos partenaires, favoriser le championnat et aussi laisser des places disponibles à des tarifs tout à fait abordables (7€ et 32 euros). On avait fait des tarifs raisonnables pour permettre aussi à ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ont envie de nous découvrir de venir à ce match », a ajouté Thierry Gomez.

Une sécurité, oui, mais pas inédite

Et qu’en est-il de la sécurité ? Certaines personnes peuvent se dire qu’accueillir le Paris Saint-Germain est forcément différent qu’une autre formation, mais pas du tout. Comme chaque rencontre, le nombre de forces de police dépend avant tout de l’affluence. Le club manceau est donc prêt à recevoir les champions de France, d’autant plus que celui-ci a déjà connu de fortes affluences ces dernières années. « Même si on était en CFA 2 il y a trois ans et demi, on ne passe pas d’une affluence de 500 spectateurs ou 1000 à 25 000. On avait fait 20 000 pour Laval, 22 000 contre Lille, 22 000 face au Gazélec, a analysé le président du Mans avant de poursuivre.

On a donc un savoir-faire et un vécu dans l’organisation des matches. Après, c’est vrai que le PSG, par rapport à ses stars, c’est toujours particulier, mais nous, on est très heureux de recevoir à la fois cette équipe, de recevoir le public et les supporters du PSG. J’espère qu’ils viendront pour venir faire la fête avec nos supporters et vivre une belle soirée de football. Forcément, en terme de sécurité, ça demande un dispositif, mais on a déjà vécu ce type d’événements maintenant. » Des centaines de forces de police vont donc être présentes sur place.

Des surprises en tribunes

Tout est donc prêt pour mercredi soir et ce huitième de finale de Coupe de la Ligue BKT. Même en tribunes, les supporters locaux devraient faire le show. « Dans notre stratégie, l’idée était aussi d’avoir un stade manceau et un stade sarthois, avec un stade aux couleurs sang et or. Donc je peux vous dire qu’on a réservé une belle surprise. Le stade sera sang et or mercredi et puis on aura, je pense, un public qui sera derrière nous et qui aura deux matches : un sur le terrain et un dans le public. Le PSG va venir avec un millier de supporters, et ils donnent de la voix. Donc je pense que les Manceaux et les Sarthois seront aussi là pour gagner ce match », a conclu Thierry Gomez sur le sujet. Place désormais au spectacle, sur et en dehors du terrain !