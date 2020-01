Une nouvelle fois, Tanguy Kouassi (18 ans) a marqué des points. Le jeune défenseur du Paris SG, entré en jeu en lieu et place de Marquinhos blessé, s’est illustré en parachevant le succès des siens sur la pelouse du Stade de Reims en demi-finale de Coupe de la Ligue BKT (0-3). Un but de renard des surfaces historique pour le jeune homme, qui avait évidemment le sourire en zone mixte.

« C’est une très grande joie pour moi et ça s’est vu après le but. Le 4 000e but ? Incroyable, énorme », a confié celui qui a célébré cette réalisation aux côtés de Neymar en effectuant quelques petits pas de danse. Couvé par Presnel Kimpembe et le groupe parisien, le jeune homme grandit sortie après sortie. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur Thomas Tuchel, qui l’invite d’ailleurs à signer un contrat professionnel au sein de son club formateur.

« Si je peux jouer... »

« Il a la possibilité (d’être professionnel). Il faut juste faire une signature (rires). C’est bien (le 4 000e but). Maintenant, c’est à lui (de décider) », a lâché l’Allemand au micro de Canal +. Annoncé tout proche du RB Leipzig, qui lui offrirait de juteux émoluments, l’international U18 tricolore, tout en sérénité, s’est exprimé très simplement à ce sujet lorsque la question de son avenir lui a été posée.

« Est-ce que je me vois longtemps au PSG ? Ah oui, oui, bien sûr ! Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas ! », a-t-il conclu, tout sourire. Les données de l’équation sont donc claires. Le dossier devrait se dénouer dans les semaines à venir. Et si Tanguy Kouassi continue à enchaîner les prestations de qualité quand Tuchel fait appel à lui, tout est permis.