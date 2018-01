Sorti KO lors du choc face à l’Olympique Lyonnais, Kylian Mbappé faisait son grand retour sur les terrains. Malheureusement pour l’attaquant parisien, ce come-back s’est transformé en cauchemar. Auteur d’un but refusé pour hors-jeu, l’ancien Monégasque s’est fait expulser après un vilain geste sur Ismaïla Sarr, obligeant d’ailleurs le jeune Rennais à céder sa place. Un carton rouge que Mbappé n’a pas contesté, refusant ainsi de polémiquer sur l’arbitrage de M.Lesage.

« Il y a rouge, bien sûr. Là où je n’étais pas d’accord, c’est qu’il y avait des antécédents, mais ce n’est pas grave, ça fait partie du foot. On ne va pas parler des arbitres, ils font leur travail. Aujourd’hui je n’ai pas fait mon travail, je n’ai pas joué, j’ai pris un rouge et dehors, c’est tout. C’était un match difficile pour moi et pour l’équipe. Quand il y a des choses comme ça qui se passent, vous êtes de plus en plus frustré et vous êtes de moins en moins lucide et vous faites des gestes qui valent le rouge ».

Mbappé n’a pas digéré l’absence de sanction contre Lopes

Déçu d’avoir cédé à la pression d’un match tendu, Mbappé n’a d’ailleurs pas manqué de s’excuser auprès de Sarr. « Ce n’est pas à lui que je dois m’en prendre. Il n’a rien à voir dedans. Je suis parti le voir, il va bien ça va ». En revanche, s’il est prêt à accepter ce rouge, le Parisien a tout de même avoué qu’il n’avait toujours pas digéré l’absence de sanction contre le Lyonnais Anthony Lopes. « Le fait que ma blessure (à Lyon, ndlr) n’ait pas été sanctionnée, je l’ai encore en travers de la gorge, mais comme j’ai dit, c’est le football et il ne faut pas parler des choses comme ça. Ce n’est pas mon métier ».

Bine plus prudent face aux médias qu’il ne l’a été après le Clasico à l’Orange-Vélodrome, Mbappé a enfin répondu à l’une des questions qui se posaient à l’issue de cette rencontre. En cas de grosse sanction, Mbappé pourrait quasiment ne pas jouer avant le choc face au Real Madrid. Un handicap ? « C’est toujours mieux d’avoir du temps de jeu après je ne pense pas que ce soit un problème. J’ai beaucoup de rythme. L’an dernier, je n’ai pas joué les six premiers mois et je suis arrivé frais dans les six derniers ».