La France du football avait les yeux rivés sur le JT de TF1 ce soir. Le sélectionneur national Didier Deschamps y dévoilait sa liste des 23 Bleus pour le Mondial en Russie. Une annonce qui s’est faite attendre puisque Deschamps avait décidé de la reporter pour cause de finale de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et l’Atlético Madrid ce mercredi. Après une interminable attente, c’est donc sur le plateau du journal de TF1 que le champion du monde 98 a dévoilé les noms des heureux élus.

Comme on pouvait s’y attendre, l’équipe de France sera emmenée par son capitaine Hugo Lloris mais aussi par Paul Pogba, Raphaël Varane, N’Golo Kanté ou encore Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Olivier Giroud. Tous ces joueurs ont disputé le dernier Euro en France. A noter les convocations de Lucas Hernandez, Nabil Fekir et Florian Thauvin.

L’équipe de France qui évoluera dans le groupe C débutera sa Coupe du Monde le 16 juin face à l’Australie avant d’affronter le Pérou le 21 juin puis le Danemark le 26 juin. Une poule qui s’avère relativement abordable pour les tricolores. Comme souvent, il conviendra pour la bande à Deschamps de bien démarrer la compétition pour s’éviter d’éventuelles complications et décrocher ainsi la première place du groupe.

La liste des 23 Bleus pour le Mondial 2018

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marseille), Alphonse Areola (PSG)

Défenseurs : Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), Benjamin Mendy (Manchester City), Adil Rami (Olympique de Marseille), Djibril Sidibé (AS Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Presnel Kimpembe (PSG)

Milieux : Blaise Matuidi (Juventus), N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Steven Nzonzi (Séville FC)

Attaquants : Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Nabil Fekir (Olympique Lyonnais), Florian Thauvin (Olympique de Marseille), Thomas Lemar (AS Monaco)

Suppléants : Wissam Ben Yedder (Séville FC), Kingsley Coman (Bayern Munich), Lucas Digne (FC Barcelone), Benoît Costil (Girondins de Bordeaux), Mathieu Debuchy (AS Saint-Etienne), Alexandre Lacazette (Arsenal), Anthony Martial (Manchester United), Adrien Rabiot (PSG), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Moussa Sissoko (Tottenham), Kurt Zouma (Stoke City)

Notre équipe pour la Coupe du Monde #FiersdetreBleus #ListeDes23 pic.twitter.com/Wq2KGAYoQX — Equipe de France (@equipedefrance) 17 mai 2018

