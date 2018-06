Ce dimanche, l’équipe de France s’envole pour la Russie pour participer à la Coupe du Monde. Un moment que les Bleus attendent depuis des semaines eux qui étaient en mode préparation à Clairefontaine. Hier à Lyon, les hommes de Didier Deschamps ont terminé cette préparation avec un dernier match amical face aux Etats-Unis. Après deux succès (contre la République d’Irlande et l’Italie), ils n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul, eux qui étaient d’ailleurs menés 1 à 0 à la mi-temps. Si les Tricolores ont dominé la rencontre et qu’ils ont réussi à égaliser, ils sont aussi parus émoussés après une préparation physique intense. Mais cela n’excuse pas tout à écouter Benjamin Pavard. « On a fait une bonne préparation physique. Je pense qu’on avait un peu les jambes lourdes. Je pense que ça s’est ressenti un peu sur notre performance. Mais ça n’excuse pas notre performance. On va vite récupérer pour être prêt pour le jour J ».

Quoi qu’il en soit, ce nul à quelques jours du début du Mondial sonne comme une piqûre de rappel à écouter Blaise Matuidi après la rencontre. « On aurait aimé terminer par une victoire. Ce n’est pas le cas. Je pense que pour la suite ça peut-être une petite leçon pour nous, sur les adversaires qu’on peut rencontrer. Ce soir, on a vu une équipe qui était bien regroupée. On a eu des opportunités. Mais je pense que dans les trente derniers mètres, on a manqué de jus. On n’a pas été assez tueurs. Peut-être que c’est dû à la semaine qu’on a passée. On a eu une grosse semaine de travail physique. Ce n’est pas une excuse non plus. Mais il faut prendre conscience qu’on aura des adversaires comme ça qui nous laisseront la possession et qui joueront leur va-tout sur le peu d’occasions qu’ils auront ». Même constat du côté d’Antoine Griezmann pour qui cela est un bon test avant de croiser des équipes du même style en Russie.

Les Bleus ont encore des points à ajuster

« Non, il faut rester tranquille (après le nul). Il faut avoir confiance en cette équipe, en notre staff. On essaye de trouver les solutions avec un nouveau schéma. Comme ils étaient cinq derrière, c’était un petit peu plus compliqué pour nous. Mais ça nous montre ce que l’on va avoir contre l’Australie, le Pérou et le Danemark. Il faut bien regarder ce match, trouver les solutions et essayer de gagner dès le premier match car c’est le plus important ». Pour Raphaël Varane, si tout n’a pas été positif, il ne faut pas s’inquiéter pour autant. « Le match de ce soir (samedi) nous permet de voir ce qu’il ne faut pas faire et aussi de voir de bonnes choses. Il y a eu pas mal de belles séquences (...) Il faudra ajouter à tout ça l’efficacité offensive et défensive ». D’autres points sont à régler pour Kylian Mbappé, qui lui aussi ne s’est pas trop alarmé après ce résultat.

« Il y a encore des détails à régler. Ça, vous et nous l’avons vu. Mais après on a vu d’autres choses. Bien sûr, qu’il faudra faire plus à la Coupe du Monde. Mais comme on l’a dit, ce sont des matches de préparation. Donc le but est de se préparer. C’est de répéter plein de choses, différentes choses. Je pense qu’il y a beaucoup de positif à tirer de cette préparation ». Malgré deux succès et un nul, les Français ne veulent pas s’enflammer comme l’explique Griezmann. « Je ne pense pas qu’on se voit trop beaux. On a les pieds sur terre, l’envie de gagner. C’est vrai qu’il y a une bonne ambiance et on a l’impression qu’on se la raconte un peu. Mais ce n’est pas du tout le cas. On est vraiment tranquilles. On a confiance en nous. On sait qu’il faut encore travailler pour être prêts ». Didier Deschamps et les Bleus ont encore quelques jours pour rectifier le tir.