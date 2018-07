Les Français ne sont plus qu’à une marche de la finale de la Coupe du Monde, douze ans après leur défaite contre l’Italie aux tirs au but. Pour l’atteindre, il faudra, demain, vaincre la Belgique à Saint-Pétersbourg à 20h00 (rencontre à suivre sur notre live commenté, bien évidemment). Ainsi, ce matin, nous vous demandions quel système et quels joueurs vous souhaiteriez voir sur la pelouse ce mardi au coup d’envoi. Dans un premier temps, nous vous remercions de votre participation. Place désormais aux résultats.

Sans surprise, Hugo Lloris, le capitaine des Bleus est plébiscité et c’est presque un euphémisme puisque Steve Mandanda et Alphonse Areola n’ont récolté absolument aucune voix. Mais le plus important à retenir c’est qu’il semble que Didier Deschamps vous ait convaincu puisque le 4-2-3-1 qu’il impose depuis la phase éliminatoire est celui que vous avez retenu plutôt qu’un 4-3-3 déjà vu lors de la première rencontre contre l’Australie (2-1).

Les idées de Didier Deschamps vous plaisent

Derrière, Pavard, Varane, Umtiti et Hernandez ont vos faveurs tandis que Sidibé, Mendy et Kimpembe ou même Rami n’ont pas beaucoup de voix (8 voix en tout). Le milieu de terrain était au centre des attentions. Toutefois, N’Zonzi (une voix) et Tolisso, plutôt convaincant dans son rôle contre l’Uruguay (2-0) ne récupère que cinq petits votes. Par conséquent, la doublette Kanté-Pogba est aussi bien installée dans vos esprits pour cette rencontre.

Si Kylian Mbappé est aussi plébiscité, Olivier Giroud et Antoine Griezmann obtiennent leur place sans forcément être inquiétés. Dembélé, deux voix, Thauvin, trois, ou encore Lemar, quatre, sont, dans vos esprits, des remplaçants. Enfin, vous êtes plutôt de l’avis de Didier Deschamps puisque vous installez Blaise Matuidi sur l’aile gauche (18 voix) plutôt que Nabil Fekir (12 voix). Reste à savoir si Didier Deschamps alignera ce système et ces joueurs et encore mieux, s’ils seront vainqueurs.