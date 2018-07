Les Bleus se rapprochent doucement de la finale de la Coupe du Monde et sont à deux doigts de nous faire rêver. Pour le moment, l’équipe de Didier Deschamps est en quart de finale, et affronte l’Uruguay ce vendredi, à 16 heures (en direct sur Foot Mercato). Une équipe qui n’est pas à négliger puisqu’elle est composée de joueurs tel que l’attaquant du FC Barcelone Suarez, ou encore Cavani, même si le Parisien risque de rester sur le banc après sa blessure face au Portugal. Alors un avantage pour les Bleus ? Sûrement, mais il reste à savoir si l’Uruguayen n’entrera pas sur le terrain en cours de jeu. Alors quelle composition choisir pour tromper cette équipe ? Nous avons demandé vos avis et vous avez été nombreux à nous répondre.

C’est maintenant une habitude, Lloris est le gardien de l’équipe de France sans difficulté. Pour la défense, votre quatuor préféré semble être Pavard, Varane, Umtiti et Hernandez. Vous avez clairement confiance en ces joueurs qui vous semblent les meilleurs pour une majorité d’entre vous. Certains ont proposé Kimpembe à la place d’Umtiti mais il reste toutefois en marge en faveur du joueur barcelonais.

Thauvin toujours écarté

Comme face à l’Argentine, vous avez opté pour un 4-2-3-1 même si le 4-3-3 le suivait de près. C’est le système qui, selon vous, paraît le plus maîtrisé par les Bleus. Au milieu, Kanté et Pogba sont vos préférés, et si le 4-3-3 avait gagné, Tolisso serait le troisième milieu puisqu’il se situe juste derrière eux au niveau des votes. En revanche, peu d’entre vous réclament Lemar.

Enfin, en attaque, vous voulez du changement par rapport à la dernière rencontre face à l’Argentine pour profiter de l’absence de Matuidi. Griezmann, Fekir, Mbappé et Giroud ont été placés titulaires par vos soins. Cependant, la position de Fekir est toujours indécise. Certains l’ont placé en 10, d’autres en pointe ou même en ailier gauche. Le Lyonnais a bien une chance d’être titulaire suite à la suspension de Matuidi. Thauvin, lui, est toujours écarté des votes, c’est l’attaquant le moins choisi probablement parce qu’il n’a pas l’expérience des matches internationaux. Vous avez exprimé vos choix, rendez-vous vendredi à 16 heures pour connaître ceux de Deschamps.