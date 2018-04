Dans 91 jours, la Coupe du Monde ouvrira ses portes en Russie pour un peu plus d’un mois de compétition. Comme souvent, l’attente suscitée par les Bleus est immense. Et que dire des nouvelles tuniques domicile et extérieur de l’Équipe de France. Nike a décidé de mettre les petits plats dans les grands en changeant une fois encore totalement le design des maillots tout en conservant les traditionnelles couleurs de la France. Mais cette fois-ci, la marque à la virgule a décidé de procéder à une interprétation moderne et tendance du drapeau tricolore.

La tenue domicile reprend entièrement ce thème, recréant le drapeau tricolore de la tête au pied, avec un maillot bleu foncé, un short blanc et des chaussettes rouges. Sur les manches, le potentiel explosif des jeunes étoiles de l’équipe est symbolisé par un effet flouté d’un bleu moins soutenu, donnant une impression de vitesse. À noter la présence d’un col à patte de boutonnage qui s’ouvre pour révéler un autre drapeau tricolore, et son bouton embossé de la devise nationale : « Liberté, égalité, fraternité. » Le drapeau, encore lui, apparaît sous forme de ruban à l’intérieur du col avec la devise suivante inscrite dans un hexagone, la forme du territoire français : « Nos différences nous unissent ».

Un maillot extérieur qui va en surprendre plus d’un

Quant à la tenue extérieure, elle est essentiellement blanche. Enfin, au premier coup d’oeil, puisqu’à y regarder plus près, ce maillot away intègre le drapeau de la France de manière déstructurée au moyen d’une méthode plus subtile, mais innovante. En effet, Nike a réalisé un subtil motif moucheté rouge et bleu qui parcourt la trame du maillot pour créer un effet de style unique, parfaitement complété par un short bleu foncé et des chaussettes blanches.

À noter que ces deux maillots bénéficient de la technologie Vaporknit qui rend les maillots plus légers et les dote d’une meilleure ventilation ainsi que de propriétés anti-adhérentes exceptionnelles. Le short est composé du même fil que le maillot et n’a pas de couture latérale, ce qui réduit les distractions, augmente l’élasticité et permet plus de mouvement, comme l’explique Nike dans son communiqué. Dévoilés avant les deux prochains matches amicaux de l’Équipe de France, le maillot domicile ainsi que le maillot extérieur de la France seront portés pour la première fois respectivement face à la Colombie au Stade de France le 23 mars et face à la Russie à Moscou le 27 mars.

