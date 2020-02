Dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi, l’Athlétic Bilbao recevait le FC Barcelone à San Mamés. Après avoir traversé une zone de turbulences cette semaine en interne suite à la passe d’armes entre Lionel Messi et Eric Abidal, le Barça devait se focaliser à nouveau sur le sportif. Et les Blaugranas espéraient bien valider leur billet pour le dernier carré en s’imposant ce soir. Quique Setién alignait ainsi un 4-3-3 avec le trio Sergi Roberto, Lionel Messi, Ansu Fati. Côté basque, Gaizka Garitano optait pour un 5-4-1 avec le seul Inaki Williams en pointe. Incapable de gagner le moindre match en Liga depuis le 1er décembre dernier, l’Athlétic rêvait de se payer le scalp du Barça ce soir.

Dès la 4ème minute, le Barça se procurait une première opportunité. Messi déboulait dans la défense basque et servait Fati dans la surface dont la frappe n’était pas cadrée. Les Blaugranas poussaient en début de match et Semedo sur la droite centrait pour Fati dont la frappe était contrée miraculeusement par Nunez (6e). Peu après la demi-heure de jeu, le FC Barcelone se faisait peur. Ter Stegen manquait sa relance, cela profitait à Dani Garcia qui ne cadrait pas sa frappe (31e). Après une entame délicate, l’Athlétic se montrait plus entreprenant offensivement. Sur la droite, Capa centrait pour Raul Garcia dont la tête était bien captée par Ter Stegen (35e).

Inaki Williams libère l’Athlétic au finish

Au retour des vestiaires, les hommes de Setién se faisaient une nouvelle frayeur avec Ter Stegen. Le portier allemand effectuait une relance hasardeuse dans l’axe, Dani Garcia sentait bien le coup mais se faisait déséquilibrer par Rakitic. L’arbitre de la rencontre ne bronchait pas (55e). Après ce petit coup de chaud, le champion d’Espagne se montrait plus tranchant. De Jong combinait avec Griezmann et se faisait bousculer dans la surface, mais l’arbitre ne disait toujours rien et laissait jouer (65e).

Les Blaugranas poussaient et Messi alertait Jordi Alba dont le centre était capté par Simon (67e). L’Athlétic pliait mais ne rompait pas et Griezmann profitait d’un centre de Sergi Roberto pour solliciter Simon (70e). En fin de match, le Barça pensait ouvrir le score. Arthur distillait une offrande pour Messi en profondeur. « La Pulga » perdait son duel face à Simon (87e). Et finalement, dans le temps additionnel, l’Athlétic ouvrait le score. Sur la droite, Ibai Gomez centrait pour Inaki Williams dont la déviation de la tête trompait Ter Stegen (1-0, 90e+3). La formation basque rejoignait la Real Sociedad, Grenade et Mirandes (D2) dans le dernier carré de la Coupe du Roi !

