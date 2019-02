Deuxième round de cette série de Clasicos dès mercredi soir (21h), à l’occasion du match retour des demi-finales de la Coupe du Roi. À l’aller, les deux ennemis jurés du football espagnol se sont quittés sur le score de 1-1 au Camp Nou, dans une rencontre plutôt équilibrée, avec une domination madrilène en première période et une supériorité catalane au retour des vestiaires. Et depuis cette rencontre, les deux équipes peinent à convaincre, ce qui fait qu’aucune n’arrive dans une position de force à ce rendez-vous.

Les Barcelonais donnent notamment l’impression d’être portés par Lionel Messi, l’Argentin étant l’un des rares joueurs du Barça créant du danger devant lors des rencontres. Luis Suarez par exemple n’y est plus du tout, dépassé physiquement. Côté merengue, les résultats sont aussi plus ou moins là, mais la situation est loin d’être idéale dans la mesure où l’équipe dirigée par Santiago Solari affiche encore certaines lacunes, notamment dans le secteur offensif.

Un plan anti-Vinicius Junior ?

L’entraîneur argentin devrait logiquement sortir la grosse équipe, avec un seul changement notable dans les cages. Keylor Navas sera préféré à Thibaut Courtois dans les cages, comme c’est habituel en Copa. Devant lui, l’arrière-garde devrait être celle des gros matchs cette saison : Reguilon-Varane-Ramos-Carvajal. Au milieu de terrain, on retrouvera aussi le trio Casemiro-Modric-Kroos, alors qu’aux avant-postes, Karim Benzema devrait être accompagné par Vinicius Junior et Lucas Vazquez.

Ernesto Valverde devrait lui aligner ter Stegen dans les cages, Cillessen étant habituellement utilisé en Coupe mais absent pour blessure. En défense, c’est Lenglet qui doit accompagner Umtiti, pendant que Nelson Semedo et Jordi Alba devraient animer les côtés. Au milieu, on retrouvera Sergio Busquets, Ivan Rakitic ainsi que Sergi Roberto, qui sera aligné à droite avec pour objectif de freiner Vinicius Junior. C’est du moins ce qu’annonçait la presse catalane ces derniers jours. Devant, on devrait retrouver Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Luis Suarez.