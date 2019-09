La carrière de Konstatinos Mitroglou est loin d’être un long fleuve tranquille. Transféré en 2017, dans les ultimes heures du mercato, du côté de l’Olympique de Marseille contre la somme de 15 millions d’euros, l’international grec est depuis ballotté de club en club. Après une saison et demie décevante à l’OM, l’ancien de Benfica est donc prêté pour six mois du côté de Galatasaray, à Istanbul, en Turquie. Au coeur d’un imbroglio entre son président et son entraîneur dès le départ, il semble que les dés étaient pipés et que sa réussite avait peu de chance d’arriver.

Et ce fut le cas. Sept matches, trois petites titularisations et un seul but en Super Lig, Mitroglou peine vraiment à retrouver l’efficacité qui était la sienne du côté de la capitale portugaise. Alors, cet été, le club turc a tout tenté pour s’en débarrasser. Mais, à l’image de ce qu’a fait le Valencia CF pour Aymen Abdennour, hors de question pour l’Olympique de Marseille de le récupérer lors de cette fenêtre estivale alors qu’il est prêté pour une saison et demie.

Il enchaîne les bouts de matches et les buts

Alors, le Galatasaray doit trouver une formation capable de le récupérer dans les mêmes conditions et c’est ce qui se passe avec le PSV Eindhoven. Visiblement, le club néerlandais a flairé le bon coup puisque depuis son arrivée, il a enchaîné les bonnes performances. Dès son premier match, il réussit un enchaînement qui fait le tour de la toile avec une roulette improbable entre deux adversaires. Pour ses dix premières minutes de jeu avec son nouveau club en barrages de Ligue Europa, il ne marquera pas. Mais ce n’est que partie remise.

En effet, lors du match retour à Chypre contre l’Apollon (4-0), Mitroglou entre en jeu à la 74e et il lui aura fallu deux minutes pour inscrire un but (76e). Dans la foulée, il débute en Eredivise, à l’extérieur sur la pelouse du RKC Waalwijk, en entrant peu après l’heure de jeu (63e). Il ne lui faudra que quinze petites minutes pour débloquer son compteur en championnat. Mais voilà que la trêve arrive. Il ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. Le PSV Eindhoven affrontait Cologne en rencontre amicale et le Grec a inscrit le seul but de la rencontre. Gageons pour lui, et pour l’OM qui compte surement le vendre rapidement, que cette réussite ne le quittera pas.

