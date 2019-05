Les championnats sont terminés, mais le football ne s’arrête vraiment jamais. En effet, ce mercredi soir, deux clubs anglais vont s’affronter en finale de coupe d’Europe. Ce n’est pas la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham, mais bien celle de la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal à Bakou en Azerbaïdjan. Si Chelsea l’emporte, la troisième position de Ligue 1, occupée par l’Olympique Lyonnais, sera directement qualificative pour la phase de poules.

Si, en revanche, Arsenal était amené à être sacré, alors on retrouvera cinq clubs britanniques dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham et donc Arsenal). Voilà tout l’enjeu de cette finale de la C3, déjà remportée par un club anglais voici maintenant deux années avec la victoire de Manchester United face à l’Ajax Amsterdam. Regardons de plus près ce que pourraient nous réserver Unai Emery, visiblement fan de cette compétition puisqu’il l’a remporté trois fois, et Maurizio Sarri.

Avec ou sans Kanté ?

Du côté d’Arsenal, Petr Cech devrait bien garder les buts et il sera suppléé par cinq défenseurs. Kolasinac, Koscielny, Sokratis, Mustafi et Maitland-Niles devraient être alignés. Au milieu, Torreira et Xhaka formeront le double-pivot et seront amenés à offrir des ballons à Özil, Lacazette et Aubameyang. Rappelons-le, à toutes fins utiles, qu’Henrikh Mkhitaryan est absent pour cause diplomatique (il existe un conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan).

À Chelsea, Kepa sera aussi titularisé par Sarri. Devant lui, Azpilicueta gardera son poste de latéral droit. Son pendant, à gauche, devrait être Marcos Alonso. Dans l’axe, pas de surprise avec David Luiz et Christensen. Au milieu, Sarri ne sait pas encore s’il pourra compter sur Kanté. Kovačić, Jorginho et Barkley devraient donc former le trio du milieu de terrain en l’absence du Français. Enfin, devant Pedro et Hazard pourraient être associés à Olivier Giroud.