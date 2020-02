Suite et fin des seizièmes de finale ce jeudi soir avec sept matches programmés à 21h, celui entre le RB Salzbourg et l’Eintracht Francfort ayant été reporté à vendredi (18h) à cause des conditions météorologiques difficiles. Et l’UEFA avait décidé de mettre les gros matches à cette heure-ci. À l’Emirates Stadium, Arsenal et l’Olympiakos s’affrontaient, une semaine après la victoire des Gunners en Grèce grâce à une réalisation du Français Lacazette (1-0). À domicile, l’équipe de Mikel Arteta devait donc terminer le travail. Le public ne tremblait pas en première période, tout comme les filets. Les deux équipes n’arrivaient pas à faire la différence mais les visiteurs surprenaient tout le monde après la pause. Sur un corner de Valbuena, Cissé marquait de la tête et remettait les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matches (53e, 0-1). Tout était donc à refaire pour le club anglais mais le but ne venait pas et les deux formations devaient donc passer par la prolongation. Durant celle-ci, la magnifique frappe enroulée de Masouras terminait sur la barre transversale de Leno (109e)... Derrière, Aubameyang pensait qualifier les Gunners d’un joli ciseau dans la surface (113e, 1-1) mais la rencontre n’était pas terminée et El Arabi marquait derrière pour le club grec (119e, 1-2) ! Arsenal échouait donc en seizièmes de finale. Cruel.

Après leur match nul la semaine passée en Belgique, Manchester United et le FC Bruges se retrouvaient ce soir à Old Trafford pour le match retour. Et rapidement, les Red Devils faisaient la différence devant leur public. Sur une frappe cadrée de James, Deli se transformait en gardien de but et repoussait cette tentative du bras. L’arbitre sortait logiquement un carton rouge et accordait un penalty au club anglais. Arrivé cet hiver en provenance du Sporting CP, Bruno Fernandes s’emparait du ballon et transformait pour l’ouverture du score (27e, 1-0). À dix contre onze, la tâche se compliquait pour les visiteurs. Bien servi par Mata dans la surface, Ighalo doublait la mise en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs (34e, 2-0). Un score qui évoluait encore avec le but de McTominay du pied droit (41e, 3-0). Poussés par leur public, les Red Devils ne tremblaient pas vraiment au retour des vestiaires et enfonçaient même le clou grâce à un doublé de Fred (82e et 90e+3, 5-0). Avec ce large succès à la maison, Manchester United se qualifiait donc facilement pour les huitièmes de finale de la compétition.

C’est déjà fini pour l’Ajax, Manchester United écrase le FC Bruges

Suite à sa défaite 2-0 en Espagne, l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la Ligue des Champions 2018-2019, devait elle inverser la tendance contre Getafe. Rapidement, les espoirs commençaient à s’envoler puisque Mata donnait l’avantage à l’équipe espagnole après seulement cinq minutes de jeu (0-1). À ce moment-là, les Ajacides devaient marquer à quatre reprises. Mais rapidement, Danilo relançait son équipe sur un bon centre de van de Beek (10e, 1-1). Un but qui réveillait le public néerlandais. Derrière, le chrono défilait et le score ne bougeait plus, jusqu’à l’heure de jeu. Devant son but, le malheureux Olivera déviait un coup-franc adverse et l’Ajax Amsterdam prenait l’avantage dans ce match, mais il manquait encore deux buts. Des buts qui n’arrivaient pas ensuite. La formation entraînée par Erik ten Hag, impressionnante sur la scène européenne lors du précédent exercice, prenait donc déjà la porte.

Dans un San Siro à huis clos, à cause du coronavirus, l’Inter défiait Ludogorets (2-0 à l’aller pour les Nerazzurri). Après l’ouverture du score d’Oliveira-Souza (26e, 0-1) pour les visiteurs, les hommes d’Antonio Conte reprenaient leurs esprits et réagissaient. Biraghi égalisait d’abord pour le club italien (32e, 1-1) avant une réalisation du Belge Lukaku (45e+4). Avec un score cumulé de 4-1, l’Inter passait donc. Le Séville FC sera aussi présent en huitièmes de finale. Après son match nul 1-1 contre le CFR Cluj en Roumanie, l’équipe de Julen Lopetegui a eu chaud mais a tenu à la maison (0-0). Paun-Alexandru pensait pourtant offrir la qualification à sa formation mais son but était refusé pour une main de Traoré, passeur sur l’action (88e). À l’inverse, le Benfica Lisbonne ne verra pas le prochain tour. Le club lisboète, qui devait se reprendre suite à sa défaite en Ukraine contre Shakhtar Donetsk (1-2), a fait match nul 3-3 à l’Estádio da Luz. Une véritable contre-performance pour le SLB, qui quitte donc la compétition comme son rival, le FC Porto.

Les résultats de 21h (en gras, les équipes qualifiées) :

Ajax 2-1 Getafe : Danilo (10e), Olivera (63e) ; Mata (5e)

Arsenal 1-2 Olympiakos : Aubameyang (113e) ; Cissé (53e), El Arabi (119e)

Benfica 3-3 Shakhtar : Pizzi (9e), Dias (36e), Silva (47e) ; Dias (12e csc), Stepanenko (49e), Alan Patrick (71e)

Celtic 1-3 Copenhague : Edouard (82e s.p) ; Santos (51e), Biel (85e), N’Doye (88e)

Séville FC 0-0 CFR Cluj

Inter 2-1 Ludogorets : Biraghi (32e), Lukaku (45e+4) ; Oliveira-Souza (26e)

Manchester United 5-0 FC Bruges : Fernandes (27e s.p), Ighalo (34e), McTominay (41e), Fred (82e, 90e+3)

RB Salzboug - Francfort : reporté au vendredi 28 février, 18h