L’Olympique de Marseille va donc disputer la cinquième finale européenne de son histoire. Au terme d’un scénario rocambolesque, l’OM a arraché son billet pour la finale de la Ligue Europa grâce à un but à la 116e minute de Rolando. Une finale qui se déroulera le 16 mai prochain face à l’Atlético Madrid au Groupama Stadium. Et la présence marseillaise en finale ne doit pas forcément réjouir Jean-Michel Aulas, surtout si l’on se réfère au climat anxiogène qui règne entre les deux clubs depuis les incidents qui ont émaillé leur confrontation en Ligue 1.

Conscient que les différents protagonistes ne diffusent pas une bonne image à travers leurs multiples allégations, Adil Rami a tapé du poing sur la table. L’international français qui se trouve lui-même impliqué dans les bagarres après la rencontre entre l’OM et l’OL a profité de la qualification marseillaise en finale pour adresser un message d’apaisement aux supporters.

« Cela va être un gros match contre l’Atlético. Il faut gagner cette finale. On va aller faire cette finale à Lyon, alors respectez le sport. On le sait, Marseille c’est le meilleur public de France. On ne va pas tout casser, on va tout casser sportivement. On va enflammer ce stade, mais dans le respect, » a ainsi indiqué Rami. Une démarche salvatrice qui devrait être accueillie avec une certaine bienveillance par Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais. Suffisant pour enterrer la hache de guerre ? Affaire à suivre...