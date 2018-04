La folie des grandes soirées européennes se poursuit à Marseille ! Ce soir, les hommes de Rudi Garcia affrontent les Autrichiens de Salzbourg dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue Europa (match à suivre en live commenté sur FM à partir de 21h). Une rencontre que les Phocéens comptent remporter de manière significative histoire de s’éviter un retour compliqué en Autriche. Les Romains de la Lazio peuvent en témoigner. Et pour ce faire, les partenaires de Dimitri Payet vont une nouvelle fois compter sur leurs supporters.

Lors du quart de finale retour, le public de l’Orange Vélodrome avait en effet joué un rôle prépondérant dans la qualification phocéenne. Une ambiance de feu et étouffante pour les joueurs de Leipzig que l’OM espère revivre ce soir. D’ailleurs, la presse locale et nationale ne s’y trompe pas ce matin. Hormis le quotidien lyonnais Le Progrès qui a sobrement titré « Marseille vise la cinquième » (finale européenne de son histoire), le reste des médias salive déjà sur l’ambiance de folie qui s’annonce dans l’antre marseillais.

Tapie veut un OM de feu

Quotidien marseillais, La Provence affiche d’ailleurs la plus belle Une du jour sur le match avec un : « Salzbourg, bienvenue en enfer ». Une promesse faite aux Autrichiens qui vont devoir s’attendre à un « Vélodrome qui ressemblera à un volcan » ainsi qu’à une « ambiance qui promet d’être suffocante ». Un cocktail explosif également repris par L’Équipe : « L’OM en fusion ». Enfin, même Le Parisien y est allé de sa bande-annonce prometteuse. « Ça s’annonce show au Vélodrome. 62 000 spectateurs rempliront ce soir l’enceinte phocéenne pour la demi-finale aller. Les fans espèrent un remake de la nuit magique contre Leipzig ».

Un engouement national qui sera forcément une forte source de motivation pour la bande de Rudi Garcia. Mais ce ne sera pas le seul levier que l’entraîneur phocéen pourra actionner. Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec l’OM, Bernard Tapie est lui aussi sorti du silence dans les colonnes de La Provence pour motiver les troupes. « Voyons déjà les choses avec objectivité. Salzbourg est une très bonne équipe, mais ce n’est ni le Real Madrid, ni le Bayern Munich. On n’a pas de complexe à avoir sur le niveau technique et le palmarès de cette formation. (…) Si le public et les joueurs communient de la même manière, avec la même envie, la même volonté, je suis certain qu’il n’y aura pas de problème. (…) En sport, il n’y a pas de vérité absolue, mais oui j’y crois. Et ce n’est pas de la méthode Coué. J’y crois vraiment objectivement. Mais pour y parvenir, il faudra tout donner. Quand les joueurs sortiront de l’aire de jeu, ils devront être tous morts physiquement. » Le message est passé.