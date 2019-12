Vainqueur de Sheffield United, ce dimanche, à l’occasion de la 20e journée de Premier League (2-0), Manchester City a relevé la tête après la désillusion contre Wolverhampton (3-2), lors du Boxing Day. Et ce match a une saveur particulière pour Pep Guardiola.

En effet, l’entraîneur espagnol a remporté sa 100e victoire en Premier League. Avec un bilan de 100 victoires, 17 nuls et 17 défaites en 134 matches, le Catalan dépasse un certain José Mourinho qui avait attendu sa 142e rencontre avant d’atteindre la barre symbolique des 100.

@premierleague wins for Pep !

The quickest manager to reach the landmark !

#MCISHU #ManCity pic.twitter.com/OAqZe3WUAf

— Manchester City (@ManCity) December 29, 2019