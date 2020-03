Proche de s’engager avec l’AC Milan en vue de la saison prochaine, le technicien allemand Ralf Rangnick (61 ans) n’a pas encore signé avec la formation italienne et gravite toujours au sein du groupe Red Bull. L’ancien coach du RB Leipzig a entamé des discussions avec le directeur général du club italien, Ivan Gazidis. Cependant comme l’explique Sport Bild, cette initiative a provoqué des remous au sein du Diavolo.

Le média allemand précise que Ralf Rangnick ne devrait pas venir seul et cela menacerait les directeurs sportifs Zvonimir Boban et Paolo Maldini. Ce dernier s’est d’ailleurs distingué par une sortie où il a critiqué le fait de ne pas avoir été mis au courant de cette démarche : « c’était irrespectueux et pas élégant. Ce n’est pas dans le style milanais. Pour le bien de l’AC Milan, il faut qu’une rencontre avec les propriétaires milanais ait lieu dans les meilleurs délais. » Une sortie médiatique qui devrait, selon Sky Italie, valoir à Boban et Maldini d’être évincés prochainement. La venue de Ralf Rangnick est souhaitée avec fermeté par le propriétaire de l’AC Milan Paul Singer qui gère le fonds Elliott.