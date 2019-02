Arrivé cet hiver en provenance du Genoa contre un chèque de 35 M€, le Polonais Krzysztof Piątek réussit un début parfait sous ses nouvelles couleurs. Auteur d’un doublé contre Naples en Coupe d’Italie (victoire 2-0), il a également marqué deux buts en Serie A avec les Rossoneri, dont le dernier ce week-end face à Cagliari (3-0). Cela fait de lui le quatrième meilleur buteur du championnat italien, avec 15 buts inscrits cette saison (il en avait marqué 13 avec le Genoa).

Ces belles performances lui permettent de devenir l’attaquant le plus prolifique pour ses débuts sous le maillot de l’AC Milan, depuis le début de l’ère Berlusconi (en 1986). La Gazzetta dello Sport révèle ainsi, en ne prenant en compte que les quatre premiers matches joués, que Piątek a marqué un but toutes les 62 minutes, ce qui le classe respectivement devant Marco Van Basten (toutes les 72 minutes), Oliver Bierhoff (90’), Mario Balotelli (90’) et Giampaolo Pazzini (101’). On retrouve à la 8e place de ce classement George Weah (toutes les 112 minutes) et à la 10e place Filippo Inzaghi (118’).