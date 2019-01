Évoqué par nos soins l’été dernier comme l’une des bonnes affaires à saisir lors du mercato estival, Krzysztof Piątek (23 ans) a rejoint la Serie A pour 4 millions d’euros. Un pari que n’a pas hésité à faire le Genoa. Rapidement, les Grifoni ont été récompensés par ce choix audacieux. Auteur d’un quadruplé pour son premier match officiel, il a enchaîné les réalisations lors des sept premières journées de championnat. Rapidement, tout le monde s’est accordé sur le talent du natif de Dzierżoniów.

Des statistiques impressionnantes qui ont mis en émoi de nombreuses écuries. Le FC Barcelone, le Real Madrid, la Juventus, le Napoli et donc l’AC Milan se sont renseignés pour l’ancien joueur du KS Cracovia. Une lutte intense de plusieurs mois et jeu de dupe assumé par le directeur général du Genoa Giorgio Perinetti. Ce dernier n’hésitait pas à mettre les barbelés autour du joueur : « nous avons envoyé toutes les offres pour Piatek à l’expéditeur, même celle de Naples, ce n’était pas le moment. Le discours sera-t-il rouvert en juin ? Nous y penserons plus tard. »

L’AC Milan a doublé tout le monde

Finalement, les négociations avec les clubs étrangers ont perduré et les prix n’ont pas cessé d’augmenter au fil des semaines. Voulant absolument décrocher la signature de Krzysztof Piątek, l’AC Milan et le Real Madrid ont accéléré dans la dernière ligne droite. Un duel remporté par les Rosssoneri grâce à la fermeté de son directeur sportif Leonardo. Les Lombards n’ont pas lésiné sur les moyens avec un chèque de 35 millions d’euros assorti de bonus.

Fier d’annoncer l’arrivée de l’attaquant polonais, le club milanais a fait part de la nouvelle sur son site web : « l’AC Milan est ravi d’annoncer le rachat de Krzysztof Piątek au Genoa Cricket and Football Club. L’attaquant polonais a signé un contrat avec l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2023. » Milan a expliqué dans le même temps que sa nouvelle recrue sera présentée à la presse ce jeudi à partir de 13h avant un premier entraînement dans la foulée. Avec ses quatre ans et demi de contrat, le joueur de 23 ans va donc continuer l’aventure en Italie avec la formation milanaise pendant un bon bout de temps.