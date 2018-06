Après quatre années en tant que professionnel au sein du Dinamo Zagreb, Ante Ćorić (21 ans) a quitté la Croatie. Direction l’AS Roma où il a paraphé un contrat qui court jusqu’en 2023. Un beau coup de la part du club de la Louve qui s’offre un milieu de terrain prometteur. Toutefois, il est loin d’être le seul joueur d’Europe de l’Est qui pourrait animer le marché des transferts.

Gardien

Karlo Letica (CRO/21/Hajduk Split)

Du haut de son 2m01, Karlo Letica s’est vite imposé comme l’un des meilleurs gardiens de son pays. Véritable produit de la formation de l’Hajduk Split, le jeune portier a dû passer par un prêt avant d’avoir sa chance. Direction la deuxième division et le NK Rudeš. Très vite il se rend incontournable et permet à son équipe de remporter la Druga HNL (D2). Fort de cette expérience, il revient dans son club où il se heurte toutefois à la concurrence de Dante Stipica. S’il ronge son frein durant la moitié de la saison, il prend ensuite la place de titulaire pour ne jamais la lâcher. Gardien agile et doué sur sa ligne, il tape rapidement dans l’œil des plus grands et notamment du Real Madrid. Même s’il n’est pas amené à se retrouver dans la surface adverse, il a déjà marqué avec l’Hajduk Split contre Istra (3-2). Tout d’abord dans une liste de 32 joueurs, il a manqué de peu le wagon croate pour le mondial 2018. S’il confirme, ce ne sera que partie remise.

Défense

Martin Šulek (SLQ/20/FK AS Trenčin)

Avec Milan Škriniar, Ľubomír Šatka ou encore Norbert Gyömbér, la Slovaquie est en train d’injecter du sang neuf à sa défense. Martin Šulek est lui aussi amené à renforcer l’arrière garde de la Národný tím. Sélectionné à deux reprises en équipe première, ce latéral droit est doté d’une belle vivacité. D’ailleurs, il s’illustre régulièrement en club avec le FK AS Trenčín. Celui qui vient de terminer sa troisième saison au sein du Champion de Slovaquie 2016 est d’ailleurs devenu un joueur incontournable de son championnat. Avec déjà 83 matches disputés, il a tranquillement franchi les étapes en club. D’ailleurs, il s’est adapté à un nouveau poste, celui de défenseur central. Une nouvelle corde à son arc qui pourrait lui permettre de débuter une belle carrière.

Filip Benković (CRO/20/Dinamo Zagreb)

Valeur sûre dans son pays, ce jeune défenseur central fait partie de la défense du Champion de Croatie, le Dinamo Zagreb. Joueur rugueux, il peut compter sur son gabarit (1m94) pour prendre le meilleur sur les attaquants adverses. Considéré comme un des plus grands talents de sa nation en défense. Il a su se faire une place dans l’effectif des Purgeri. Avec déjà 91 matches au compteur avec son club, il dispose d’un vécu important pour son âge. Des contacts avec l’Inter Milan auraient été établis récemment et un départ cet été ne semble pas impossible. Même s’il n’a toujours pas connu la moindre cape en sélection, il a évolué avec les différentes équipes jeunes et pourrait rapidement toquer à la porte de l’équipe au damier.

Bozhidar Chorbadzhiyski (BUL/22/CSKA Sofia)

Placée dans le même groupe que la France lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, la Bulgarie s’est montrée solide. Parmi cette nouvelle génération, Bozhidar Chorbadzhiyski est l’un des joueurs les plus prometteurs. Indéboulonnable au CSKA Sofia depuis deux saisons, ce roc d’1m95 se distingue bien entendu dans les duels. S’il n’a pas encore réussi à faire son trou en sélection, le défenseur n’a pas à s’inquiéter puisqu’il ne cesse de s’améliorer. Avec déjà cinq sélections à son actif, il a donné rendez-vous avec le futur. Celui-ci pourrait passer par une formation plus huppée. Son nom a d’ailleurs été évoqué du côté de l’Ajax Amsterdam et de Trabzonspor.

Milieu

Toma Basic (CRO/21/Hajduk Split)

Troisième du dernier championnat de Croatie, l’Hajduk Split ne manque pas de jeunes talents dans ses rangs. Parmi eux figure Toma Basic, une sentinelle qui excelle dans son rôle. Véritable tour de contrôle, il n’a pas tardé à s’imposer comme l’homme fort de l’entrejeu à Split. Même s’il excelle dans la récupération, le natif de Zagreb possède d’importantes qualités de projection. Fan de Yaya Touré, il dispose d’un profil similaire que celui de l’Ivoirien. Même s’il n’a pas encore connu la sélection croate, il évolue pour le moment avec les Espoirs où il a déjà réalisé de belles performances. Tout naturellement plusieurs formations sont venues à sa rencontre. Il s’agit de l’AS Roma et de la Lazio Rome.

Nikola Moro (CRO/20/Dinamo Zagreb)

Champion de Croatie avec le Dinamo Zagreb, il fait partie de la jeune génération montante des Purgeri. Capable d’évoluer dans tous les postes du milieu de terrain, il peut alterner entre une position reculée et celle de meneur de jeu. Une vaste panoplie qui témoigne des qualités du jeune croate. Sous contrat jusqu’en 2022 avec sa formation, il dispose d’une belle cote et plusieurs écuries de Premier League seraient sur les rangs. Parmi elles figure Manchester United. Joueur virevoltant, il dispose d’une forte qualité technique qu’il n’hésite pas à utiliser pour créer du danger. Essentiel dans la saison des siens, il a livré un exercice de haute volée avec notamment 4 buts et 2 passes décisives en 24 matches. Néanmoins, il a manqué la fin de saison suite à une blessure des ligaments croisés. Si sa longue absence peut émettre des doutes, il devrait retrouver les terrains d’ici septembre.

Aleksandr Golovin (RUS/22/CSKA Moscou)

Joueur le plus expérimenté de ce onze, Aleksandr Golovin s’est déjà imposé comme le leader technique du CSKA Moscou. Rapidement, il s’est affirmé comme l’étoile montante du football russe. Sélectionné avec la Russie à 19 ans alors qu’il n’avait jusque là connu seulement sept bouts de matches avec son club, il démontre peu à peu qu’il n’est pas un simple feu de taille. Après trois saisons pleines dans le club moscovite, il semble désormais s’orienter vers un départ. Il faut dire que ses performances sur la scène nationale et internationale - avec d’excellentes prestations contre Lyon et Arsenal - ont tapé dans l’œil de nombreuses formations. Suivi par l’AS Monaco, Naples, le Borussia Dortmund, Chelsea ou encore Brighton, il a vu la Juventus Turin rejoindre la liste de ses prétendants. Pour s’offrir les services du natif de Kaltan, les clubs intéressés devront débourser une somme avoisinant les 20 millions d’euros.

Sebastian Szymański (POL/19/Legia Varsovie)

Récemment sélectionné dans la pré-liste des 35 Polonais en vue de la Coupe du monde, il n’a finalement pas été rappelé par Adam Nawalka. Milieu disposant d’un petit gabarit (1m74, 58kg), il se distingue par une belle qualité technique capable d’évoluant en tant que meneur de jeu ou d’ailier, il possède en outre une belle polyvalence. Auteur d’un printemps flamboyant avec son club, Sebastian Szymański, s’est montré déterminant dans la victoire du Legia Varsovie en Ekstraklasa. Cette saison, il a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives en 38 rencontres. Des statistiques qui laissent entrevoir une marge de progression. Suivi par de plusieurs clubs, il a vu sa direction monter au créneau pour mettre les barbelés et mettre fin à toute rumeur de départ.

Attaque

Viktor Tsygankov (UKR/20/Dynamo Kiev)

Véritable étoile montante du football Ukrainien, Viktor Tsygankov se place comme la future tête d’affiche des Jovto-Blakytni. Après s’être imposé au Dynamo Kiev, le natif de Nahariya (Israël) a fait encore mieux. Il a complètement pris le leadership de sa formation. Avec 17 buts et 14 passes décisives en 37 matches disputés, l’ailier droit a pris une tout autre dimension. Capable de faire la différence dans son couloir, il est doté d’une belle frappe de balle. Doué techniquement, il est capable aussi de se muer en véritable renard des surfaces. Déjà présent en sélection (4 capes), il est annoncé dans le viseur de l’AS Roma. Son profil s’inscrit dans la lignée des Andriy Yarmolenko et Yevhen Konoplyanka.

Alekseï Miranchuk (RUS/22/Lokomotiv Moscou)

Titré cette saison avec le Lokomotiv Moscou, il a été récompensé pour ses performances régulières avec les Cheminots. Indiscutable depuis trois saisons, il ne cesse de s’illustrer avec notamment 8 buts et 10 passes décisives en 41 matches. De solides statistiques qui témoignent de son importance dans le dispositif de Yuri Semin. D’ailleurs, son coéquipier, Jefferson Farfan ne manque pas de superlatifs sur ses qualités : « Il est doué pour tout ce qui touche au football, on lui a envoyé un talent d’en haut. J’ai l’impression d’être comme un poisson dans l’eau quand il est proche de moi. » Sélectionné pour la première fois par Fabio Capello le 7 juin 2015, il a déjà inscrit 4 buts en 18 matches avec la Russie. Parfois comparé à Mesut Özil pour son excellente vision du jeu. Polyvalent, il peut jouer en tant qu’attaquant, ailier, milieu offensif et même comme relayeur. Un profil qui pourrait intéresser un bon nombre de formations.

Krzysztof Piątek (POL/22/Cracovia Kraków)

Considéré comme le « futur Lewandowski », il a plutôt bien supporté cette dénomination tout au long de la saison. Avec 21 réalisations en championnat, l’attaquant s’est mis en évidence et a longtemps été en course pour le titre de meilleur buteur du Championnat polonais. Utilisé en tant qu’attaquant pivot, il peut aussi apporter une belle mobilité sur le front de l’attaque. Ayant connu l’ensemble des sélections de jeunes avec la Pologne, il faisait partie de la pré-liste d’Adam Nawalka pour la Coupe du monde. Finalement, il n’a pas été retenu, mais à déjà donné rendez-vous avec l’avenir. Prêt à faire le grand saut et à rejoindre une équipe ambitieuse, il pourrait rejoindre la Serie A et notamment le Genoa. Les Grifoni auraient la possibilité de s’attacher les services du joueur pour une somme avoisinant les 4 millions d’euros.

Mentions honorables :

Adrian Šemper (CRO/20/Lokomotiv Zagreb), Amer Gojak (BOS/21/Dinamo Zagreb), Szymon Zurkowski (POL/20/Górnik Zabrze), Anton Miranchuk (RUS/22/Lokomotiv), Fedor Chalov (RUS/20/CSKA Moscou), Armin Đerlek (SER/17/Partizan)