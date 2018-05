Aleksandr Golovin (21 ans) est sur les tablettes de pas mal de clubs européens comme Naples, la Borussia Dortmund, Chelsea ou encore Brighton. Selon le média russe Championat, le milieu de terrain international est également suivi de près par Monaco.

Le club asémiste vient de perdre Fabinho, parti à Liverpool contre 50 M€ et cherche à renforcer son entrejeu. Le joueur du CSKA Moscou a marqué à sept reprises pour six passes décisives en 43 matches cette saison. Le transfert de celui qui a fait partie du meilleur onze UEFA des espoirs en Europa League lors de cette édition est estimé à un peu plus de 10 M€.