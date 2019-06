« La chambre d’enquête du Comité de contrôle financier des clubs de l’UEFA (ICFC) a annoncé aujourd’hui la décision de renvoyer l’affaire de l’AC Milan (Italie) devant la chambre des litiges de l’ICFC, le club ne s’étant pas conformé à l’exigence de l’équilibre financier au cours de la période de surveillance en cours, et au cours de la saison 2018/19 et couvrant les périodes finalisées déclarées en 2016, 2017 et 2018. L’UEFA ne commentera pas davantage cette affaire avant que la chambre de jugement de l’ICFC ne soit parvenue à une décision à cet égard. »

En avril dernier, l’UEFA décidait donc de renvoyer le dossier AC Milan devant la chambre de jugement. Le club lombard risquait notamment une suspension de la prochaine Ligue Europa. Selon les informations de Sky Italia, l’instance européenne aurait décidé de suspendre la procédure disciplinaire en laissant le TAS statuer. Pour rappel, les Rossoneri avaient fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport de la décision prise par l’UEFA. L’appel étant suspensif, l’AC Milan n’est pas inquiété pour l’instant.