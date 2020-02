Après un passage au Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic est revenu à l’AC Milan lors du dernier mercato hivernal, lui qui avait déjà porté le maillot du club italien de 2010 à 2012. Auteur de trois buts et une passe décisives en neuf matches toutes compétitions confondues, l’attaquant suédois n’a signé qu’un contrat de six mois avec les Rossoneri, mais son bail comprend une clause intéressante. Interrogé sur le joueur par Sky Italia, le directeur technique de l’AC Milan Paolo Maldini a donné une précieuse information.

« Il a un contrat de six mois avec une clause de renouvellement automatique si nous nous qualifions en Ligue des Champions. Sinon, nous serons autour une table avec lui. Il y a peu d’avant-centres, les plus forts sont dans les grandes équipes et ont en moyenne 30 ans. Il y a aussi une question de coût, nous n’avons le pouvoir financier du PSG pour dépenser autant pour une jeune joueur fort et qui a déjà fait ses preuves », a lâché l’ancien défenseur italien après le match nul samedi contre la Fiorentina (1-1). Actuellement septièmes, les Milanais (36 points) sont pour le moment à neuf points de l’Atalanta, quatrième, et qui compte un match en moins.