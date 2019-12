Zlatan Ibrahimovic avait quitté l’AC Milan la mort dans l’âme à l’été 2012 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. À l’époque, le club milanais avait besoin de liquidités et avait accepté de se séparer de son meilleur buteur. Sept ans et demi plus tard, il a rappelé le Suédois pour l’aider à sauver une saison bien mal embarquée (11e de Serie A).

L’officialisation de son retour vient d’être effectuée et l’attaquant âgé de 38 ans a livré ses premiers mots sur le site officiel des Rossoneri. « Je retourne dans un club que je respecte énormément et dans une ville que j’aime. Je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de cette saison et je ferai tout pour atteindre nos objectifs ». Une belle déclaration d’intention qu’il devra désormais assumer. Ibrahimovic sera à Milan le jeudi 2 janvier pour passer ses tests médicaux.