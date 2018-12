L’AC Milan a eu très chaud samedi soir lors de la réception de la SPAL. Rapidement menés, les Rossoneri s’en sont remis à des buts de Samu Castillejo et Gonzalo Higuain pour venir à bout du 16e de Serie A (2-1). Des difficultés, notamment dans le secteur offensif, qui pousseraient les dirigeants à prospecter sur le marché hivernal. Et selon Marca, l’AC Milan serait proche d’accueillir Luis Muriel.

En effet, l’attaquant du Séville FC serait d’accord pour rejoindre le club lombard. Si la Fiorentina était également sur le coup, le Colombien aurait choisi Milan et il ne resterait que quelques détails à régler. Il devrait être prêté et son obligation d’achat à l’issue du prêt pourrait s’élever à 12 M€. Une bonne nouvelle pour Gennaro Gattuso et l’AC Milan ?