La 19e journée de Serie A se terminait ce samedi avec une affiche entre l’AC Milan et la SPAL. Les Rossoneri, en difficulté en championnat avec 4 matches sans victoire, voulaient retrouver le goût du succès face au 16e de Serie A. Après plusieurs occasions pour Milan, dont un but refusé à Romagnoli (8e), c’est bien la SPAL qui ouvrait le score. Andrea Petagna armait une frappe que déviait Romagnoli et qui terminait sa course au ras du poteau (0-1, 13e). Mais dans la foulée, Samu Castillejo égalisait d’une jolie frappe de l’extérieur du gauche (1-1, 17e).

Dans un match très serré au milieu de terrain et sans réelles occasions, Gonzalo Higuain donnait l’avantage aux siens. Après une bonne remise de Çalhanoğlu, Pipita crochetait puis armait un missile qui laissait Gomis impuissant (2-1, 64e). Le Turc tentait ensuite sa chance, mais sa frappe passait à côté (70e), avant que Bakayoko ne bute sur Gomis (73e). Les Biancazzurri passaient proche d’égaliser mais la tête de Cionek passait juste à côté (78e), avant que Petagna ne voit sa tentative frôler le montant de Donnarumma (84e). En fin de match, Suso était exclu pour un deuxième carton jaune (89e). Enfin, le portier de l’AC Milan sauvait dans les dernières secondes son équipe (90e+2). Les Milanais remportaient la rencontre (2-1) et remontaient à la 5e place, à un petit point de la Lazio, 4e. De son côté, la SPAL reste 16e.