Après le difficile succès de la Juventus contre la Sampdoria un peu plus tôt (2-1), la 19e journée de Serie A continuait cet après-midi. Dans le haut de tableau, l’Inter Milan est allé gagner à Empoli grâce à un but de Keita Baldé en deuxième période (0-1, 77e), permettant aux Nerazurri de revenir provisoirement à un point du Napoli. De son côté, la Roma l’a emporté à Parme grâce à Cristante (0-1, 58e) et Under (0-2, 75e). La Louve revient à la 5e place, à 2 points de l’autre club de Rome, la Lazio, accrochée par le Torino (1-1). Si Belotti avait ouvert le score sur penalty (0-1, 45e+3), Milinkovic-Savic égalisait d’un missile dans la lucarne de Sirigu (1-1, 62e). Une contre-performance pour la Lazio qui laisse ainsi filer l’Inter.

Sur les autres pelouses, le Chievo Verone a disposé de Frosinone. Capuano était exclu à l’heure de jeu (58e) et Giaccherini en profitait dans le dernier quart d’heure pour crucifier Frosinone (1-0, 76e). De son côté, l’Atalanta est allé gagner à Sassuolo. Zapata (0-1, 19e) et Gomez (0-2, 42e) donnaient l’avantage aux siens avant que Duncan ne réduise le score (1-2, 51e). Si Mancini redonnait deux buts d’avance aux siens (1-3, 54e), Duncan réduisait à nouveau la marque (2-3, 57e). Finalement, dans le dernier quart d’heure, Ilicic assurait le succès des visiteurs grâce à trois buts en fin de match (74e, 87e et 90e+2). Pour sa part, la Fiorentina a réalisé une contre performance en étant tenue en échec au Genoa (0-0). Enfin, l’Udinese a disposé de Cagliari grâce à Pussetto (1-0, 39e) et Behrami (2-0, 59e).

Les résultats de l’après-midi :

Chievo 1-0 Frosinone : but de Giaccherini (76e) pour le Chievo.

Empoli 0-1 Inter : but de Keita Baldé (72e) pour l’Inter.

Genoa 0-0 Fiorentina

Lazio 1-1 Torino : but de Milinkovic-Savic (62e) pour la Lazio ; but de Belotti (45e+3, sp) pour le Torino.

Parme 0-2 Roma : buts de Cristante (58e) et Under (75e) pour la Roma.

Sassuolo 2-6 Atalanta : buts de Duncan (51e, 57e) pour Sassuolo ; buts de Zapata (19e), Gomez (42e), Mancini (54e) et Ilicic (74e, 87e, 90e+2) pour l’Atalanta.

Udinese 2-0 Cagliari : buts de Pussetto (39e) et Behrami (57e) pour l’Udinese.