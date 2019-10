Un début de saison très compliqué. Dans le cadre de la 9e journée de Serie A, l’AC Milan se déplaçait sur la pelouse de l’AS Roma. Mais les Rossoneri ont une nouvelle fois perdu (2-1), la troisième défaite sur les cinq derniers matches. Arrivé sur le banc en remplacement de Marco Giampaolo, Stefano Pioli n’arrive pas à relancer sa nouvelle équipe. Et après ce nouvel échec, l’entraîneur milanais a fait part de sa déception.

« Je m’attendais à plus. Je pense qu’il y a eu beaucoup de choses contre nous pour ne pas battre Lecce et pour perdre contre la Roma. Nous avons fait trop d’erreurs pour l’équipe que nous sommes, a-t-il expliqué après la rencontre au micro de Sky Sports Italia. Nous avons fait les erreurs les plus évidentes. C’était un pas en arrière par rapport à dimanche, nous devions faire mieux. »