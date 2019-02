Devenu titulaire indiscutable après un début de saison poussif, Tiémoué Bakayoko (24 ans) convainc tout son monde en Italie. Le milieu de terrain international tricolore (1 sélection), prêté avec option d’achat par Chelsea, a évoqué la possibilité de rester plus longtemps du côté de la Lombardie dans les colonnes de Nice Matin ce mardi. « On parle d’un club comme Milan... Qui n’aimerait pas s’y inscrire dans la durée ? Mais je suis sous contrat pour encore trois ans avec Chelsea et je ne maîtrise pas tous les éléments », a-t-il confié, se frottant les mains d’avoir dit oui aux Rossoneri l’été dernier.

« Au départ, j’étais à Chelsea et je ne voulais surtout pas revivre la même saison. Je n’étais pas satisfait de mon rendement et je voulais également faire taire les critiques qui s’abattaient sur moi. Je voulais prouver que j’étais capable de réussir dans un grand club. Et puis Milan est venu pour un prêt, je ne regrette rien », a-t-il expliqué. Le message est passé.