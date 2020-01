Sept ans et demi après son départ pour le Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic est de retour à l’AC Milan. L’attaquant suédois a en effet signé en faveur du club italien ces derniers jours, et celui-ci est arrivé à Milan ce jeudi. L’ancien joueur du Los Angeles Galaxy a d’ailleurs choisi son numéro, et c’est le 21. Et dans une vidéo publiée il y a quelques instants sur le compte Twitter des Rossoneri, le joueur de 38 ans est revenu sur ce choix.

« Parce que c’est le numéro de mon fils aîné. J’ai montré tous les numéros disponibles et ils (ses enfants, ndlr) ont choisi le numéro 21 », a tout simplement expliqué Zlatan Ibrahimovic à la chaîne de télévision du club. Le Suédois en a également profité pour glisser un mot sur ses objectifs personnels : « personnellement, je veux juste faire de mon mieux. » Le principal concerné risque d’en dire un peu plus lors de sa présentation aux médias vendredi matin (10h).