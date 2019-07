Sky Sports confirme les informations du Parisien au sujet d’un accord entre le Paris SG et Everton pour le transfert d’Idrissa Gueye pour un montant de 32 M€.

Le média anglais précise que les discussions entre les champions de France et le milieu de terrain international sénégalais de 29 ans ne devraient pas traîner.

PSG and Everton have agreed a £28million fee for midfielder Idrissa Gueye, according to Sky Sources

