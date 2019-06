La liste des prétendants dont dispose Adrien Rabiot, libre cet été, est longue et prestigieuse. Il y a quelques jours, un candidat surprise s’était déclaré prêt à accueillir le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain. Le Betis. Si selon El Diario de Sevilla, les dirigeants béticos semblaient disposés à consentir un énorme sacrifice financier pour s’attacher les services de Rabiot (grosse prime à la signature + 50% de ses droits économiques en cas de revente), les informations rapportées aujourd’hui par le quotidien sévillan Estadio Deportivo n’abondent pas dans ce sens.

Selon le journal, au club, l’engouement autour d’Adrien Rabiot (24 ans) serait vite retombé. Un temps envisagée comme une solution possible pour palier le départ de Giovani Lo Celso, une source proche du club sévillan a révélé au quotidien sportif que le transfert d’Adrien Rabiot « n’a jamais été une option réelle ou viable ». Il y a quelques jours, une offre est arrivée sur la table de la direction sportive, et l’un de ses membres a même rencontré un émissaire de la mère du milieu de terrain du PSG, à l’époque son agent. Mais cette rencontre aurait convaincu le Betis d’abandonner l’idée. Toujours selon ED, Adrien Rabiot réclamerait 10 millions d’euros de prime à la signature, et autant de salaire annuel. Un tel transfert « accaparerait tous les bénéfices d’une hypothétique vente de Giovani Lo Celso, » conclut la source.