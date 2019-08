À deux jours de faire ses grands débuts en Serie A avec la Juventus, sur la pelouse de Parme (18h), Adrien Rabiot a donné une interview à Sky Italia. L’occasion pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain de souhaiter la bienvenue à son compatriote, Franck Ribéry, présenté aujourd’hui par la Fiorentina.

« Franck Ribéry est un grand joueur, qui a beaucoup gagné. Le fait qu’il soit venu en Italie, à la Fiorentina, est une bonne chose pour le championnat. Pas uniquement pour la Viola, mais pour tout le monde. La présence d’un joueur de son acabit élèvera le niveau du championnat et des matchs. Je suis heureux qu’il y ait un joueur français de plus en Serie A. Plus il y a de bons joueurs, plus la valeur des trophées remportés augmente. C’est vraiment une belle chose, » a déclaré Adrien Rabiot au sujet du 17e joueur français inscrit en Serie A cette saison.

