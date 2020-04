Depuis de longs mois désormais, Donny van de Beek (22 ans), le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, est annoncé avec insistance au Real Madrid. Celui qui fait partie des étoiles montantes du football néerlandais a même failli signer chez les Merengues l’été dernier mais était finalement resté au sein de son club formateur. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Ajax, le Batave pourrait une nouvelle fois vivre un mercato estival mouvementé.

Au cours d’un entretien accordé au magazine Helden, et dans des propos rapportés par As, Donny van de Beek a toutefois assuré qu’il n’avait, pour le moment, pris aucune décision concernant son avenir : « mon sentiment envers un club doit être positif. Une équipe ne doit pas seulement me vouloir, il faut aussi que le système de jeu me convienne, et, évidemment, je dois également connaître le temps de jeu qui me sera accordé. Est-ce que Madrid est l’endroit idéal pour jouer au football ? Jouer sous le soleil est toujours sympa mais je n’ai discuté avec aucun club espagnol. Je n’ai pas commencé à prendre des cours d’espagnol et je n’ai encore dit oui à personne. »