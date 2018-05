Alassane Pléa dispose d’un bon de sortie et devrait quitter l’OGC Nice cet été. Sous les ordres de Lucien Favre, l’avant-centre a marqué la bagatelle de 16 buts en 35 matches (dont 34 en tant que titulaire) en Ligue 1. Forcément, cela attise les convoitises d’autant qu’il dispose, à l’instar de Jean-Michael Seri et de Mario Balotelli, d’un bon de sortie cet été. Dans les colonnes de Nice Matin, Alassane Pléa a annoncé ses envies pour l’année prochaine. « Il y a de fortes chances (qu’il ait joué son dernier match, ndlr), j’ai un bon de sortie. J’ai envie d’aller à l’étranger, plusieurs clubs sont intéressés. Je vais prendre mon temps, je suis un compétiteur. Je veux jouer, l’argent, ça viendra », a-t-il confié au quotidien régional.

Outre le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund, futur club de Lucien Favre, serait sur les rangs. « On verra... Je ne sais pas encore s’il a signé là-bas. L’Allemagne c’est tentant. On a d’excellents rapports, il peut me faire progresser encore », a-t-il ensuite avancé lorsque la question de suivre Favre dans la Ruhr lui a été posée. Quoi qu’il en soit, il est bien dommage qu’aucun club de Ligue 1 ne profite d’Alassane Pléa qui, à 25 ans, semble être dans une très grande forme et peut encore progresser. Le club qui bénéficiera de ses talents fera une belle affaire.