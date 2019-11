L’équipe de France vient de terminer l’année en beauté. Opposés à l’Albanie ce dimanche soir, les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés (2-0) pour terminer à la première place du groupe H. Passeur décisif et buteur, Antoine Griezmann a livré une prestation XXL. Interrogé par TF1 après la rencontre, le joueur du FC Barcelone a donné ses premières impressions.

« Je suis très content de la victoire. On savait que ça allait être compliqué, hier on avait vu le terrain. On est bien rentrés dans le match et on a fait la différence en première période. Ce nouveau schéma tactique nous va plutôt bien mais maintenant, il faudra voir au complet. On va bien préparer cet Euro et essayer de gagner. (...) Comme j’ai dit l’autre jour, on n’a pas été bons. Et là, c’est différent. Il faut qu’on ait confiance en nous devant », a lâché le numéro 7 tricolore.