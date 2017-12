Auteur d’une saison brillante avec Los Angeles Galaxy, Romain Alessandrini (28 ans) a accordé un long entretien à L’Équipe. Le milieu offensif est notamment revenu sur son passage mitigé à l’Olympique de Marseille. « On attendait beaucoup de moi. Mais à cause de mes blessures, de mon manque de temps de jeu, je n’ai pas pu répondre présent. À vouloir souvent revenir trop tôt, à vouloir trop en faire, je pense que cela m’a desservi », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Et puis, c’est toujours plus difficile de s’imposer à l’OM pour un Marseillais. Ce n’est pas impossible non plus, regardez Dédé (Gignac), il a été beaucoup critiqué, mais à la fin, ils lui ont presque fait une statue en ville. Pour moi, ça n’a pas fonctionné. C’est la raison pour laquelle le changement m’a fait du bien. (...) J’ai beaucoup donné à l’OM, j’ai été parfois récompensé, parfois pas. J’aurais aimé être un peu plus soutenu, mais c’est le foot », a-t-il conclu.