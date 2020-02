Malgré un contrat jusqu’en 2021, rien ne dit que Pep Guardiola sera toujours à Manchester City la saison prochaine. Récemment, la presse européenne rapportait même la possibilité de voir l’Espagnol prendre en main la Juventus la saison prochaine. Cette théorie est même validée par Alessandro Del Piero en personne.

« Je pense que Guardiola aurait fière allure dans n’importe quel club pour ce qu’il a fait dans le passé et ce qu’il fait maintenant. Il a gagné en Allemagne, en Espagne et je pense juste que l’Italie et la France manquent (à son palmarès). ça serait intéressant de le voir en Italie » a expliqué la légende bianconera à Sky Sports.