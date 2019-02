En parallèle du match entre le Stade Rennais et le Betis Séville, Arsenal se déplaçait sur la pelouse du BATE Borisov. Un match piège pour les Gunners, qui ont été surpris par le club biélorusse (1-0), un but marqué par Drogun avant la pause (45e).

Un match plus que difficile pour Alexandre Lacazette. Après avoir vu son but refusé pour une position de hors-jeu, l’attaquant français a été expulsé pour un violent coup de coude porté au visage de son adversaire suite à un marquage collé-serré du défenseur. Une soirée cauchemardesque pour l’ancien Lyonnais et les Gunners...