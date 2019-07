Vainqueur de la CAN 2019 avec l’Algérie, Riyad Mahrez (28 ans) s’est également vu remettre la médaille de la ville de Sarcelles, sa ville natale, ce vendredi en fin de journée. Une actualité riche en émotions pour le joueur de Manchester City, qui n’a pas oublié de remercier son sélectionneur, Djamel Belmadi, dans une interview parue dans les colonnes de l’Equipe.

« Sur le bord du terrain, il se donne autant que nous, c’est le douzième joueur. Il nous parle beaucoup, “reviens !”, “serre ici !” (rires)... Il vit le truc à fond. C’est magnifique. Il nous a redonné les valeurs et l’état d’esprit dont on avait besoin. Plus que du talent. Il fallait être une équipe, Djamel a su faire de l’Algérie une équipe. Tout le mérite lui revient. » La saison a donc commencé d’une fort belle manière pour l’ailier droit algérien (53 sélections), qui a connu des débuts difficiles avec les Citizens pour sa première saison (27 matchs, 7 buts et 4 passes décisives).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10