L’histoire entre la sélection allemande et Thomas Müller (30 ans) semble bel et bien terminée. Après un mondial 2018 en Russie complètement manqué (élimination au premier tour), tout comme la première édition de la Ligue des Nations, Joachim Löw avait pris la décision de se passer des services de plusieurs champions du monde 2014 avec la Mannschaft, dont l’attaquant du Bayern Munich ou encore Mats Hummels et Jérôme Boateng.

Présent dimanche à l’Allianz Arena pour superviser plusieurs joueurs lors du choc entre le Bayern et le RB Leipzig (0-0), le sélectionneur de l’Allemagne a indiqué qu’un retour de Thomas Müller en sélection est inenvisageable tant que les jeunes joueurs allemands (comme Serge Gnabry, Julian Brandt ou encore Timo Werner) « sont en bonne santé. S’il se passe des choses (d’ici à l’Euro 2020) auxquelles on ne s’attend pas, alors il faudra voir, car nous avons évidemment besoin de grande qualité dans l’équipe », a confié le technicien de 60 ans au micro de Sky Germany. Thomas Müller, qui compte 100 sélections avec la Mannschaft (pour 38 buts), pourrait toutefois revêtir le maillot de l’Allemagne puisqu’il fait partie des joueurs pré-sélectionnés par Stefan Kuntz, le coach des U23, pour les Jeux Olympiques, qui se dérouleront 24 juillet au 9 août prochain, au Japon.