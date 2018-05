C’est avec une formation d’Italie new-look et fortement rajeunie (26 ans de moyenne d’âge, une première depuis 2010) que Roberto Mancini disputait son premier match à la tête de la Squadra Azzura face à l’Arabie Saoudite. Et l’un de ses choix forts, à savoir la titularisation de Mario Balotelli, n’a pas tardé à lui donner raison. Sur un ballon récupéré à 30 mètres, l’attaquant de Nice fixe son défenseur et déclenche une frappe surpuissante dans le petit filet du portier saoudien.

En dépit d’une ouverture du score rapide, la rencontre était tout sauf une partie de plaisir pour l’Italie qui peinait à prendre la mesure d’une équipe vaillante de l’Arabie Saoudite. Mais la formation de Mancini doublait la mise par l’intermédiaire de Belotti qui reprenait un corner en deux temps (68e). Mais contre toute attente, l’Arabie Saoudite allait réduire le score suite à une grossière erreur du défenseur de Chelsea Zappacosta et d’une sortie plus qu’hasardeuse de Donnarumma. Score final 2-1 pour l’Italie qui devra montrer un bien meilleur visage vendredi à Nice face à la France.