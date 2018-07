Ce samedi, pour le premier match de Marco Silva à la tête d’Everton, ses joueurs ont écrasé Irdning, un club de cinquième division autrichienne sur l’incroyable score de 22-0 ! Chose rare, Kevin Mirallas a inscrit un quintuplé.

Cenk Tosun et Baye Oumar Niasse ont, pour leur part, marqué quatre buts et pas moins de trois joueurs ont inscrit un triplé. On peut dire que les attaquants d’Everton ont donc fait le plein de confiance cet après-midi.

FULL-TIME : ATV Irdning 0-22 Everton. No, that's not a typo. Marco Silva's side enjoy an emphatic win in Austria. @CenkTosun_ (4), Keane, Baines, Lookman (3), Mirallas (5), Niasse (4), Vlasic (2), Holgate and an own goal. #EFCLive pic.twitter.com/M7LnJrvqUF

— Everton (@Everton) 14 juillet 2018