Après avoir obtenu un match nul contre le Portugal (2-2), la Tunisie s’est encore magnifiquement comportée contre une grosse cylindrée, l’Espagne. Déjà en Russie, les deux formations se retrouvaient au stade du FK Krasnodar.

Solides défensivement, les Aigles de Carthage, ont mis en difficultés les Espagnols. Malgré une forte domination, les joueurs de Julen Lopetegui ont mis du temps à trouver la solution. Finalement, Iago Aspas délivrait les siens en toute fin de match (1-0, 84e). Une habitude pour le joueur du Celta Vigo lors des secondes périodes (5 buts et 4 passes décisives en 10 matches).

9 - Iago Aspas has been involved in nine goasl in his ten games for Spain (five goals & four assists), all of them in the second half. Prince pic.twitter.com/pJ50cYKgHS

— OptaJose (@OptaJose) 9 juin 2018