Rien ne va plus à Amiens. Ni pour Luka Elsner (37 ans). Alors que le club picard faisait bonne figure en Ligue 1 à l’automne après n’avoir perdu qu’un seul match entre la mi-septembre et début novembre, en enchaînant notamment 5 matches sans défaite en championnat, la situation a évolué. Défait à domicile face à Montpellier samedi (1-2) après avoir ouvert le score, Amiens n’a plus connu la victoire en championnat depuis le 2 novembre (1-0, face à Brest) et occupé la 18e place du classement, celle de barragiste. De quoi s’interroger sur l’avenir du technicien slovène.

Selon les informations de L’Equipe, quelques actionnaires de la formation picarde ne croient plus réellement en lui et se demandent si un départ n’est pas inéluctable. Le quotidien sportif rapporte que Luka Elsner semble de plus en plus isolé en interne au quotidien, comme lors des voeux du président Bernard Joannin, lundi. Amiens recevra Reims, meilleure défense de Ligue 1 (12 buts encaissés), mercredi (19h, 16e journée en retard), pour tenter de briser sa série de 3 défaites consécutives et espérer redonner un peu d’air à son entraîneur, arrivé sur le banc amiénois en juin 2019.