À quelques jours du choc face au Paris SG (11e journée de Ligue 1), André Villas-Boas était présent en conférence de presse. Le technicien de l’Olympique de Marseille a notamment évoqué la différence de stratégie avec le rival parisien, assumant pleinement l’orientation de sa direction.

« Le propriétaire a pris cette décision en rapport au fair-play financier. On doit s’adapter à ce qu’on a en ce moment, avec notre effectif, nos qualités. On a pris un gros risque avec un effectif court, qu’on a payé cher avec la blessure de Florian Thauvin. On a fait appel aux jeunes. Marley (Aké), ça peut être intéressant, je suis content de son évolution. J’attends aussi la prolongation d’Isaac (Lihadji) pour lui donner plus d’opportunités. Ça peut être l’année des jeunes », a-t-il lâché. Un mal pour un bien ? L’avenir nous le dira.