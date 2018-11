Andrés Iniesta s’amuse au Japon depuis son transfert l’été dernier. Il a déjà inscrit deux buts et délivré 3 passes décisives en 13 rencontres de J-League. Des prestations probantes pour l’Espagnol de 34 ans qui débute son aventure nippone. Dans un entretien pour l’émission Salvados sur Sexta TV, le champion du monde 2010 est revenu sur la sélection espagnole et a pointé du doigt le rôle de José Mourinho dans le quotidien de la Roja.

Selon l’ancien joueur du FC Barcelone, l’entraîneur portugais - qui a dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013 a terni les relations au sein de la sélection : « Il était l’élément clé de la mauvaise relation qu’il y avait. C’était surréaliste. Ce n’était pas l’habituelle rivalité. Il y avait de la haine. Il cultivait cette ambiance et c’était insupportable. Ça a fait beaucoup de mal à la sélection et aux coéquipiers en équipe nationale. »