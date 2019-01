Les 32e de finale de la Coupe de France se poursuivent aujourd’hui avec un duel entre Andrézieux et l’Olympique de Marseille. A domicile, Andrézieux veut chercher un exploit. L’Olympique de Marseille présente en face un 4-2-3-1 où on retrouve Steve Mandanda dans les cages.

La défense est constituée de Bouna Sarr, Duje Caleta-Car, Rolando et Jordan Amavi. Au milieu de terrain, Luiz Gustavo et Morgan Sanson se chargent de l’animation tandis que la ligne d’attaque composée de Florian Thauvin, Dimitri Payet, Lucas Ocampos et Valére Germain a fière allure.

Les compositions :

Andrézieux : Markut - Gonçalves, Barge, Ngwabije - Vacheron, Desmartin, Cabezas, Felder, Pereira Lage - Leonil, Djabour

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Caleta-Car, Rolando, Amavi - Luiz Gustavo, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain