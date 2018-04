Dimanche, l’Olympique de Marseille a concédé le nul face au Angers SCO (1-1). Au vu de la physionomie du match et du contenu proposé par le club phocéen, ces derniers peuvent s’estimer heureux d’être repartis avec le point du match nul. D’autant plus qu’ils ont bénéficié d’un penalty généreux, en tout début de match, après un ceinturage de Bamba sur Germain.

Après la rencontre, l’attaquant angevin Flavien Tait a amèrement regretté les décisions arbitrales. « L’arbitrage laisse à désirer. Nous, on se casse le cul sur le terrain et après… On a su se révolter. On a mis beaucoup d’intensité, on mérite l’égalisation » ,a-t-il regretté dans des propos relayés par L’Equipe. C’est dit !